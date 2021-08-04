Жителя Коми заставили вернуть пособие по безработице

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В Сыктывдинском районе 26-летниц житель села Выльгорт, который в течение полугода незаконно получал пособие по безработице. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

В мае прошлого года молодого человека признали безработным, и ему назначили пособие. Оно выплачивалось до ноября. В общей сложности молодой человек получил 24 967,74 рубля. Однако выяснилось, что житель Коми не раз выполнял работы по заключенным с индивидуальным предпринимателем договорам. С мая по ноябрь молодой человек заработал 74 713 рублей. В Центр занятости он об этом не сообщил. Сотрудники учреждения узнали об этом лишь в начале 2021 года. На предложения добровольно вернуть пособие молодой человек не отреагировал и в суд не явился.

– Суд указал на неосновательное обогащение молодого человека и постановил взыскать сумму незаконно полученного пособия в бюджет государства, – говорится в сообщении.

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