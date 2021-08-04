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Происшествия4 августа 2021 10:15

В ГИБДД по Коми рассказали о состоянии попавшего под машину 8-летнего мальчика

Источник:kp.ru
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Фото: прокуратура Коми.

Фото: прокуратура Коми.

В Эжве 8-летний ребёнок попал под машину. Мальчик переходил дорогу по нерегулируемому переходу. Сейчас школьник находится в больнице с различными травмами.

ДТП случилось вчера вечером, 3 августа около 19:07 в Эжве. За рулём Лады Приоры была молодая женщина 1994 года рождения. Водительский стаж автоледи - с 2015 года. Она ехала по улице Мира и напротив дома №15 сбила ребёнка 2012 года рождения.

У мальчика диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение, ушиб голеностопного сустава и плеча. Ребёнок госпитализирован.

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