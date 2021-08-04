Жительница Коми пыталась купить авиабилет и лишилась больше 30 тысяч рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница Ухты 1987 года рождения перевела мошенникам 31 632 рубля, надеясь купить авиабилет в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Женщина собиралась купить билет на самолет из Ухты в Москву. Она нашли сайт, где предоставлялись такие услуги. Не убедившись в том, что сайт подлинный, горожанка прошла по ссылке для оплаты. Она перевела деньги, и увидел сообщение о том, что билеты отправлены по электронной почте. Однако женщине ничего не пришло, а со счета исчезло 31 632 рубля. Ухтинка поняла, что перевела деньги мошенникам, и обратилась в полицию. По факту случившегося проводится проверка.

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