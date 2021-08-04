В Сыктывкаре продолжают ловить бродячих собак

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

В Сыктывкаре продолжается отлов безнадзорных собак. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Отловом и транспортировкой животных занимается ООО «Аракс». В приюте собак содержат за счет средств учреждения или благотворительности. Кроме того, животных могут пристроить к хозяевам через социальные сети. В администрации отметили, что стерилизованных и чипированных, неагрессивных животных выпускают в свободный выгул. Обратиться в приют можно по телефону: 29-74-82. С проблемами, касающихся безнадзорных животных можно обратиться в управление ЖКХ по телефону: 21-56-30.

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