За сутки в Сыктывкаре 108 человек заразились коронавирусом

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По состоянию на среду, 4 августа, в Сыктывкаре зафиксировали 108 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Коми.

За сутки в республике выздоровел 141 человек, а за все время – 48 263. За последние сутки коронавирус подтвердился у 277 человек, а за весь период пандемии – 56 284.

– Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 108 случаев, – говорится в сообщении.

Кроме того, в Ухте заболели 55 человек, а в Усть-Вымском районе – 21. Всем пациентам оказывают необходимую помощь. Всего под медицинским наблюдением остаются 6249 человек. За последние сутки с медицинского учёта сняли 33 человека. В отношении этих людей подозрения на коронавирус не подтвердились. За сутки в Коми скончались семеро пациентов с таким диагнозом, а за весь период пандемии – 1238. По состоянию на 4 августа в Коми 206 602 человека сделали прививку от коронавируса.

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