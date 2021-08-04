Воркутинка засняла на видео разбой и помогла раскрыть преступление

Бдительная воркутинка Евгения Дерксен. Фото: МВД по Коми.

Вовремя заснять подозрительных личностей на камеру - дорогого стоит. Воркутинка Евгения Дерксен так и сделала. И помогла полицейским заполярного города раскрыть преступление.

30 июня Евгения была дома, когда случайно увидела из окна, как подозрительный неизвестный долго ошивается возле торгового киоска. Девушка, недолго думая, засняла мужчину на видео мобильного телефона. Уже позже Евгения узнала, что на киоск напали и даже использовали нож в разбойном действе. Тогда бдительная воркутинка предоставила запись полицейским. Благодаря видео стражи порядка быстро смогли установить личность злоумышленника. И задержали подозреваемого.

- Им оказался ранее судимый местный житель, 1981 года рождения. Мужчина признался в содеянном, а впоследствии и в том, что ранее он совершил еще одно тяжкое преступление, - сообщает пресс-служба МВД по Коми.

Начальник ОМВД России по Воркуте, подполковник полиции Сергей Филиппов вручил благодарственное письмо Евгении Дерксен, а также поблагодарил Евгению за активную гражданскую позицию и неравнодушие. От сотрудников полиции девушке вручили букет цветов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иван Мухрыгин из Коми потушил более 300 лесных пожаров

Президент России Владимир Путин наградил медалью парашютиста-пожарного из Сыктывкара