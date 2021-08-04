Житель Ухты предстанет перед судом за уклонение от призыва в армию

Фото: СУ СК по Коми.

20-летнего жителя Ухты будут судить за уклонение от призыва на военную службу, сообщает СУ СК по Коми.

В 2020 году молодой человек лично был оповещен повесткой, мол, ему необходимо явиться и пройти медицинскую и призывную комиссии.

- В назначенный срок в нарушение закона обвиняемый не сделал этого, - говорится в сообщении ведомства.

Парень не назвал причину неявки и не предоставил в отдел военного комиссариата документы, подтверждающие право на освобождение или отсрочку от службы в армии,

Ухтинец вину признал. Уголовное дело направлено в суд.

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