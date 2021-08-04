Житель Коми пытался купить видеокарту и лишился почти 14 тысяч рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ухте 20-летний местный житель пытался купить видеокарту и лишился 13 565 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Молодой человек решил купить на «Авито» компьютерную видеокарту. Ухтинец позвонил по номеру телефона, указанному в объявлении, и перевел продавцу 13 565 рублей. Однако видеокарту горожанин не дождался и понял, что стал жертвой мошенника.

Полицейским удалось найти злоумышленника. Им оказался уроженец Тольятти. Подозреваемый дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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