Житель Коми получил девять лет строгого режима за убийство сожительницы

Фото: архив КП.

Совершивший убийство житель Ухты выслушал приговор Ухтинского городского суда.

В марте этого года ухтинец был в своей квартире, выпивал спиртное. Будучи неадекватным, мужчина взял нож и ударил им в грудь своей сожительнице. Труп женщины потом вынес на балкон, о чём позже и рассказал сотрудникам правоохранительных органов.

- Явка с повинной, способствование раскрытию и расследованию преступления, полное признание подсудимым вины, совершение преступления в состоянии опьянения - суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Коми. Приговор в законную силу не вступил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Сыктывкара подозревается в убийстве собутыльника