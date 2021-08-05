В Сыктывкаре родители подростков, избивших женщину, возместят моральный вред

Скрин видео.

Помните, в феврале несовершеннолетние ребята в сетевом магазине избили женщину? Их родителей обязали выплатить потерпевшей моральный вред.

Напомним, 4 февраля этого года на просторах сети появилось видео, на котором оголтелые подростки избивают в крупном сетевом магазине женщину.

На шокирующем ролике видно, как три подростка (девочки!) напали на человека, лежащего на полу магазина. Женщине остаётся только прикрывать лицо и голову руками, чтобы визжащие подростки ещё больнее не заехали руками и ногами.

К подросткам неуверенно подошёл охранник, однако с детьми ничего сделать не смог. Какой-то мальчик в синей куртке после криков о помощи тоже попытался оттащить девчонок от пострадавшей, но тоже безуспешно.

Позже девочек поставили на учет, а избитая подростками женщина обратилась в суд с иском к родителям детей, чтобы взыскать с них компенсацию морального вреда.

- В силу отсутствия самостоятельного заработка у причинителей вреда гражданско-правовую ответственность за их действия следует возложить на их родителей, - решил суд.

В результате с четырёх родителей взыскали 30 тысяч рублей, по 7,5 тысяч с каждого родителя. Решение суда в законную силу не вступило.

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