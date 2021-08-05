Глава Коми оказал первую помощь водителю, пострадавшему в ДТП

Фото очевидцев и УГИБДД по Коми

В среду, 4 августа, глава Коми Владимир Уйба оказал первую помощь водителю, пострадавшему в ДТП. Руководитель региона возвращался из Усть-Вымского района.

По данным ГИБДД, авария произошла около 16.10. Водитель 1962 года рождения ехал за рулем ВАЗ-213100 по дороге Вогваздино – Яренск. На 36-м километре он не справился с управлением. Машина съехала в кювет и опрокинулась. В результате ДТП пострадал водитель «Нивы». У мужчины диагностировали автотравму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, травму поясничного отдела позвоночника, а также рваные раны конечностей. Госпитализация пострадавшему не потребовалась.

По той же дороге ехал и Уйба. Глава Коми возвращался из рабочей поездки в Усть-Вымский район. Заметив аварию, кортеж затормозил. Глава Коми оказал водителю первую медицинскую помощь. На тот момент водитель не мог самостоятельно выбраться из «Нивы».

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