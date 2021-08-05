В Коми мужчина утонул в реке Большая Визинга

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В Сысольском районе утонул мужчина1977 года рождения. Его тело искали несколько дней.

Мужчина пропал еще в понедельник, 2 августа. Утром он отправился на работу на местную пилораму. Последний раз его видели на реке Большая Визинга. По словам очевидцев, мужчина выпивал, купался в реке и плавал от одного берега к другому. Домой житель Коми не вернулся.

На следующий день вещи мужчины обнаружили на берегу реки и принесли жене. Она обратилась в полицию.

Первая прибывшая группа спасателей обследовала акваторию с помощью конструкции «кошка» до поздней ночи. Утром следующего дня к поискам приступили водолазы. В среду, 4 августа, спасатели нашли труп пропавшего. Сотрудники МЧС обнаружили тело мужчины на глубине шести метров, доставили его на берег и передали сотрудникам правоохранительных органов. Признаков насильственной смерти на теле не было.

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