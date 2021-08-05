В Сыктывкаре задержали ломившегося ночью в церковь нетрезвого пенсионера

Фото: Росгвардия Коми.

Вневедомственная охрана часто выезжает на охраняемые объекты по причине срабатывания тревожных кнопок. «Комсомолка» узнала, куда и по каким причинам.

Так, кнопка тревожной сигнализации однажды сработала поздним вечером в одной из церкви. Пьяный пенсионер ломился в религиозный дом: стучал в двери, громко кричал, требовал открыть врата храма. Наверно, хотел замолить грехи. Сотрудники вневедомственной охраны доставили мужчину в сыктывкарский отдел полиции для выяснения причин недостойного поведения.

В другом случае в одном из гипермаркетов молодой человек пытался украсть продукты и хозтовары - планировал прошмыгнуть мимо кассы, не заплатив. Тут-то его и остановили охранники магазина, заодно нажавшие тревожную кнопку.

- Прибывшие сотрудники вневедомственной охраны доставили местного жителя 2000 года рождения в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства, - говорится в сообщении ведомства.

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