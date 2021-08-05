На жителя Коми, прокатившего на капоте полицейского, завели уголовное дело

Фото: Скрин с видео.

В Воркуте возбудили уголовное дело в отношении молодого водителя ВАЗ-2110, который, будучи пьяным, прокатил на капоте собственного авто сотрудника полиции, сообщает СУ СК по Коми.

Инцидент произошел 30 июля этого года на улице Центральной. Полицейские обратили внимание на «десятку». За рулем был мужчина 1998 года рождения с признаками алкогольного опьянения. На боковых стеклах «Лады» имелась тонировка.

Правоохранители потребовали от мужчины предъявить документы. В ответ водитель нажал на педаль газа, сбил одного из стражей порядка и провез его на капоте несколько десятков метров. Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции, завели административные дела.

- Сейчас по уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего, - говорится в сообщении ведомства.

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В сети появилось видео с места происшествия