Сыктывкарец подозревается в гибели собутыльника

Фото: архив КП.

Житель Сыктывкара подозревается в гибели знакомого, сообщает СУ СК по Коми.

В квартире дома по улице Ленина в Сыктывкаре выпивали мужчины. Вдруг между ними вспыхнула ссора, которая привела к конфликтую

- 41-летний подозреваемый нанес 40-летнему потерпевшему множественные удары руками и ногами по различным частям тела, - говорится в сообщении ведомства.

От полученных телесных повреждений потерпевший умер спустя сутки. Подозреваемый задержан, сейчас проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего.

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