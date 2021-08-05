На Коми обрушатся грозы и шквалистый ветер

Фото: архив КП.

В Коми прогнозируется ухудшение погодных условий. На востоке республики объявлено штормовое предупреждение.

Как прогнозируют синоптики ЦГСМ Коми, там ожидается сильный дождь с грозой и шквалистый ветер. Жителей региона призывают быть аккуратными с 15 часов 5 августа до 18 часов 6 августа.

В Троицко-Печорском, Вуктыльском и Интинском районах республики ожидается сильный дождь, местами - грозы, шквалистое усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с.

Жителей Коми просят соблюдать меры безопасности и быть осторожными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми придёт северо-западный ветер

Что прогнозируют синоптики