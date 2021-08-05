В Коми сотрудница банка не дала клиенту перевести деньги мошенникам

Фото: МВД по Коми.

23 июня этого года сотрудница банка Ольга Каплина обратила внимание на мужчину, который вносил денежные средства через терминал и при этом постоянно вёл разговор по телефону. Ольга Сергеевна поняла: клиент банка - жертва мошенников! Об этом сообщает МВД по Коми.

Девушка тут же стала убеждать мужчину отказаться от перевода денег, дабы не потерять кровные. А мужчина уже успел скинуть неизвестным 33 тысячи рублей.

Как выяснилось позже, звонившие представились сотрудниками банка. Они сообщили классическую легенду, якобы на имя гражданина был взят кредит и теперь необходимо погасить задолженность в размере 200 000 рублей.

- К моменту вмешательства Ольги Каплиной потерпевший успел перевести злоумышленникам большую сумму, однако остальные денежные средства удалось сохранить, - говорится в сообщении ведомства.

Начальник отделения МВД России по Прилузскому району А.Н.Лобанов и начальник отделения уголовного розыска А.Ю.Супрядкин поблагодарили Ольгу Сергеевну и преподнесли в награду благодарственное письмо и букет цветов.

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