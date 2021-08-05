Житель Коми тайно продал машину друга, пока тот сидел в тюрьме

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

В Сыктывкаре ранее судимого 35-летнего жителя Сыктывдинского района обвиняют в том, что он угнал автомобиль своего друга и продал его. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Фигурант узнал от своего друга, что его машина припаркована возле здания городского суд. В ближайшие несколько лет хозяин не сможет воспользоваться своим авто, поскольку год назад его посадили. Злоумышленник приехал в Сыктывкар, перегнал машину в Пажгу и продал.

О пропаже машины владелец узнал от своей сожительницы. Мужчина обратился в полицию, указав имя предполагаемого угонщика. Именно с ним тот в день осуждения приехал к зданию суда. Только приятель знал, что запасные ключи от автомобиля находятся в бардачке. Мужчина лишился не только авто, но и набора инструментов, которые находились в багажнике. Общий ущерб от кражи составил почти 400 тысяч рублей.

Свою вину житель Сыктывдинского района признал. Уголовное дело направили в Сыктывкарский городской суд.

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