Экс-правоохранитель из Коми из-за долгов решил заняться наркоторговлей

Фото: СУ СК по Коми

В Княжпогостском районе 46-летнего местного жителя обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Мужчина работал в правоохранительных органах и вышел на пенсию по выслуге лет. Он решил заняться бизнесом, однако это принесло ему лишь убытки. Для того, чтобы расплатиться по долгам, мужчина решил заняться наркоторговлей. Он вступил в организованной преступную группу и стал закладчиком.

Во второй половине феврале мужчина получил 53 грамма синтетических наркотиков. Он должен был продать их, но его задержали полицейские. Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело направили в Сыктывдинский районный суд.

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