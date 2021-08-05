Экс-правоохранитель из Коми из-за долгов решил заняться наркоторговлей

Фото: СУ СК по Коми
В Княжпогостском районе 46-летнего местного жителя обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.
Мужчина работал в правоохранительных органах и вышел на пенсию по выслуге лет. Он решил заняться бизнесом, однако это принесло ему лишь убытки. Для того, чтобы расплатиться по долгам, мужчина решил заняться наркоторговлей. Он вступил в организованной преступную группу и стал закладчиком.
Во второй половине феврале мужчина получил 53 грамма синтетических наркотиков. Он должен был продать их, но его задержали полицейские. Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело направили в Сыктывдинский районный суд.
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