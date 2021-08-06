В Сыктывкаре коронавирусом заразились еще 108 пациентов

Фото: архив КП.
Роспотребнадзор Коми озвучил официальные данные по коронавирусу в Республике Коми, а также назвал города с наибольшим количеством зараженных инфекцией.
На утро 6 августа выявлено 56563 (+279) случая заболевания COVID-19. Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 108 случаев, Ухте – 52, Усть-Вымском районе – 20.
- Все инфицированные находятся под наблюдением врачей, им оказывается помощь, говорится в сообщении ведомства. Всего под медицинским наблюдением находятся 6487 человек.
Кстати, за последние сутки с медучёта снято 424 человека – после всех необходимых обследований двухнедельного карантинного срока. У этих пациентов COVID-19 не подтвердился.
КСТАТИ
5 августа 2021 года в Коми против COVID–19 привито 208 849 человек.
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