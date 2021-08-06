В Коми от укусов клещей пострадали уже почти три тысячи человек

Фото: архив КП.

От опасных насекомых – клещей – в Коми этим летом пострадали уже порядка трех тысяч человек, сообщает Роспотребнадзор Коми.

Как сообщает ведомство, за период с 30 июля по 5 августа за медпомощью по поводу укусов клещей обратились 12 человек, среди которых трое детей.

– Всего с начала сезона в медучреждения за помощью при укусах клещей пришли 2917 человек, из них – 469 детей, – говорится в сообщении ведомства.

В лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Коми за минувшую неделю специалисты провели четыре исследования – в итоге клещевого энцефалита и иксодового клещевого боррелиоза не обнаружено, подчеркивается специалистами.

Не беспокойтесь, эпидситуация находится на контроле Роспотребнадзора по Коми.

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