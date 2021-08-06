Фото: мэрия Сыктывкара.

В Сыктывкаре по улице Димитрова завершили ремонт тротуаров. Стало очень красиво и комфортно. И красиво.

Пешеходные дорожки обустроены по обеим сторонам от Октябрьского проспекта до улицы Старовского и улицы Маркова.

- Здесь полностью обновлено дорожное покрытие и установлены новые остановочные комплексы, - сообщает столичная мэрия.

Также произведена замена асфальтового покрытия на территории вокруг памятника известному болгарскому политику Георгию Димитрову. Позднее силами муниципалитета здесь будут заменены некоторые деревья и проведено дополнительное озеленение. Также на некоторых участках установят ограждения, обещает администрация столицы Коми.

КСТАТИ

Обустройство прошло в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре начали ремонт дворов

Кому повезёт