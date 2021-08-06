Жительнице Печоры дали 8 лет за убийство сожителя

Фото: архив КП.

40-летняя жительница Печоры осуждена за убийство сожителя, сообщает СУ СК РФ по Коми.

В мае этого года в квартире дома по Печорскому проспекту женщина и её 41-летний сожитель выпивали. Вдруг на почве ревности вспыхнула ссора, и обвиняемая схватила нож, который вонзила в грудь своего мужчины не менее четырёх раз. Попала прямо в сердце.

- От острой кровопотери потерпевший скончался на месте происшествия, - говорится в сообщении ведомства.

Женщина вину признала и раскаялась. Ей дали 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

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