В Коми картофель и морковь подешевели на 11%

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За неделю, с 27 июля по 2 августа, в Коми картофель и морковь подешевели более чем на 11%. Об этом сообщает Комистат.

За неделю яйца подорожали на 2,2%, крупа гречневая – на 1,3%, мука – на 1,0%, макароны – на 0,5%, колбаса вареная – на 0,4%. При этом цены на овощи снизились. Так, морковь подешевела на 11,5%, картофель – на 11,4%, помидоры, огурцы, лук репчатый, капуста – на 2,5-4,5%. Валидол подешевел на 5,8%, корвалол – на 5,2%, метамизол натрия (анальгин отечественный) – на 3,3%, левомеколь – на 1,8%, нимесулид - на 1,0%, комбинированные анальгетики - на 0,8%. Цены на бензин выросли на 0,7%, а на дизельное топливо – на 0,1%.

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