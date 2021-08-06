Жительница Коми пыталась купить билет и лишилась 19 тысяч рублей

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Жительница Сыктывдинского района 1981 года рождения пыталась купить билет и лишилась 19 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Женщина планировала поехать из Сыктывкара в Киров. На сайте «Блаблакар», она обратилась к одному из перевозчиков. В ответ жительнице Коми выслали ссылка для, якобы, бронирования билета. Женщина перешла туда и ввела данные банковской карты. После этого с ее счета было списано почти 19 тысяч рублей. Связаться с «водителем» ей не удалось. Возбуждено уголовное дело о краже с банковского счета.

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