В Коми напавшего на полицейского ухтинца будут судить

Фото: СУ СК по Коми.

Житель Ухты обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти, сообщает СУ СК по Коми.

В июне текущего года по вызову в квартиру жилого дома по ул. Оплеснина в Сосногорске прибыли сотрудники ППС полиции. 31-летний мужчина был пьян и решил помешать полицейским выполнить свой служебный долг: нетрезвый ухтинец пустил в ход кулаки и ударил одного сотрудника ППС.

- Фигурант вину признал. Уголовное дело направлено в суд, - говорится в сообщении ведомства.

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