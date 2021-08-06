Пьяный житель Коми без прав угнал УАЗ и попал на нем в ДТП

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В Воркуте 42-летнего местного жителя признали виновным в угоне автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел 3 июня. Пьяный воркутинец заметил в гаражном боксе работодателя стоит незапертый УАЗ-31512. Более того, ключи были в замке зажигания. Воркутинец, не имеющий прав, выехал на машине из гаража, а затем попал в ДТП на железнодорожном переезде.

Мужчина рассказал, что решил отвезти своего знакомого домой. Неподалеку от переезда угонщик перепутал педали, и машина ускорилась. Воркутинец не справился с управлением, и автомобиль опрокинулся на левый бок.

Суд приговорил мужчину к двум годам и двум месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. Угонщик возместил ущерб работодателю.

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