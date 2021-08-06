В Сыктывкаре сто человек заразились коронавирусом

Фото: архив КП.

Роспотребнадзор Коми представил свежую коронавирусную статистику на сегодняшний день (6 августа). Все показатели традиционно дают прирост.

Так, на сегодня выздоровели 48517 (+157) человек. ПЦР-тестированием выявлено 56845 (+282) случаев заболевания коронавирусом. Подтверждён 1258 (+11) случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом.

Наибольший прирост зафиксирован в Сыктывкаре – 100 случаев, второе место традиционно у Ухты – 57, Усть-Вымский район замыкает тройку антилидеров – 18.

- Все инфицированные находятся под наблюдением врачей, - говорится в сообщении ведомства. Всего под медицинским наблюдением находятся 6525 человек.

КСТАТИ

На сегодня в республике от COVID-19 привито 211 057 человек.

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