В Коми адвокат обещал незаконно освободить осужденного

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В Коми адвоката обвиняют в том, что он обещал незаконно освободить осужденного из колонии. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Как рассказали в ведомстве, адвокат обещал представителю осужденного из ИК №29 под Ухтой выступить посредником в передаче врачам комиссии ФСИН. Он заявил, что за 600 тысяч рублей медики выдадут медицинское заключение о наличии у осужденного заболевания, которое препятствует отбыванию наказания местах лишения свободы. Свои услуги посредника адвокат оценил в 900 тысяч рублей. Однако об этом узнали правоохранители, и повлиять на комиссию обвиняемый не смог. Уголовное дело направили в Ухтинский городской суд.

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