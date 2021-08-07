Из Сыктывкара запустят два рейса в Египет

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Из Сыктывкара запустят два авиарейса на египетские курорты. Об этом говорится в приказе Росавиации.

Согласно документу, допуск на выполнение регулярных рейсов на курорты Египта получили 10 авиакомпаний. Уточняется, что это «Россия», «Сибирь» (бренд S7), Royal Flight, «Северный ветер», «Уральские авиалинии», Azur Air, «Смартавиа», «НордСтар», «Аэрофлот» и «Победа».

Из Сыктывкара планируют запустить два авиарейса в Египет. Четыре раза в неделю самолеты будут летать в Шарм-Эль-Шейх и еще столько же – в Хургаду. Обслуживать все эти рейсы будет авиакомпания Azur Air. Дату начала перевозок нужно уточнять у туроператора. Однако откроется авиасообщение с Египтом в понедельник, 9 августа.

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