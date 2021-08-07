В Коми Renault врезался в дерево: пострадали два человека

Фото: управление ГИБДД по Коми

В пятницу, 6 августа, в Усть-Куломском районе Renault Logan съехал в кювет и врезался в дерево, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около 3.15 на автодороге Пожег – Кырныш. Renault ехал со стороны второго населенного пункта. На 17-м километре водитель 1998 года рождения не справился с управлением. Иномарка съехала в кювет и врезалась в дерево.

В результате ДТП пострадали два человека. Водитель получил ушибленную рану бедра и колена, а также гематому правого глаза. У девушки 1998 года рождения диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также ушиб руки. Госпитализация никому из них не потребовалась. Водителя 10 раз привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД. В октябре 2020 года его лишили прав.

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