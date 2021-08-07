В Коми строят дом, в который переселят 23 семьи

Фото: пресс-служба главы Коми

В селе Корткерос строят дом, в который планируют переселить 23 семьи. Об этом сообщили в пресс-службе главы Коми.

Четырехэтажный дом строят в рамках программы переселения из аварийного жилья. В здании будет 29 квартир. Туда переселят 10 семей из села Корткерос, восемь семей из поселка Уръёль и пять семей из поселка Намск.

Строительство дома началось в апреле. На сегодняшний день завершена кладка стен четвертого этажа и перегородок. В настоящее время рабочие обустраивают водопровод, канализацию, электроснабжение. В доме устанавливают окна, приводят в порядок кровлю и фасад, а также проводят отделочные работы. Кроме того, подрядчик приступил к благоустройству прилегающей территории. Сдать дом в эксплуатацию планируют до конца 2021 года.

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