За сутки в Сыктывкаре 103 человека заразились коронавирусом

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По состоянию на субботу, 7 августа, в Сыктывкаре зафиксировали 103 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Коми.

За сутки выздоровели 103 человека, а за все время – 48 620. За последние сутки коронавирус подтвердился у 283 человек, а за весь период пандемии – у 57128.

– Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 103 случая, – говорится в сообщении.

Кроме того, в Ухте заболели 40 человек, а в Усинске и Усть-Вымском районе – по 17. Все пациенты находятся под наблюдением врачей, им оказывают помощь. На сегодняшний день под медицинским наблюдением находится 6671 человек. За последние с учета сняли 764 человека. В отношении этих людей подозрения на коронавирус не подтвердились. За сутки в Коми скончались восемь пациентов с коронавирусом, а за все время зафиксировали 1266 смертельных случаев.

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