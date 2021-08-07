В Сыктывкаре скорая врезалась в Fiat: пострадал пассажир

Фото: ГИБДД Сыктывкара

В пятницу, 6 августа, в Сыктывкаре автомобиль скорой столкнулся с Fiat Albea, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили городском ГИБДД.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 21.30. Водитель 1962 года рождения ехал за рулем скорой по Сысольскому шоссе в сторону улицы Гаражной. На перекрестке с Октябрьским проспектом он решил перестроиться с крайней левой полосы на правую. При этом водитель не убедился в безопасности маневра. В итоге скорая врезалась в Fiat Albea.

В результате ДТП пострадал пассажир скорой, мужчина 1959 года рождения. Он получил черепно-мозговую травму и обратился за медицинской помощью позднее. Водитель за рулем с 1998 года, за год его пять раз привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД. В момент аварии скорая ехала без включенных проблесковых маячков.

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