В Коми опрокинулась «шестерка»: пострадали два человека

Фото: управление ГИБДД по Коми

В пятницу, 6 августа, в Печоре опрокинулся ВАЗ-2106, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, инцидент произошел в 14.40 в поселка Кожва. Мужчина 1978 года рождения ехал за рулем ВАЗ-2106 по Транспортному проезду в сторону улицы Октябрьской. Напротив дома №10 водитель не справился с управлением. Из-за этого «шестерка» съехала с дороги и опрокинулась.

В результате аварии пострадали два человека. Пассажир 1988 года рождения получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга. Кроме того, под вопросом компрессионный перелом позвоночника. Мужчина попал в больницу. У женщины 1985 года рождения диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб поясничного отдела позвоночника. В госпитализации она не нуждалась.

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