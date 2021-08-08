В Сыктывкаре столкнулись Mazda и ВАЗ-2110: пострадал водитель

Фото: управление ГИБДД по Коми

В субботу, 7 августа, в Сыктывкаре столкнулись Mazda и ВАЗ-2110, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 12.55 на улице Морозова. Мужчина 1986 года рождения выезжал на иномарке со двора дома №136. Выезжая на улицу Морозова, он не уступил дорогу «десятке». Она ехала в сторону улицы Димитрова.

В результате ДТП пострадал водитель отечественного авто 1993 года рождения. Мужчина попал в больницу с ушибленной раной лобно-височной области, а также ушибами и ссадинами плечевого и коленного суставов.

На счету водителя иномарки 95 нарушений ПДД. За год его 25 раз привлекали к административной ответственности 25 раз. После этой аварии на мужчину составили еще два административных материала. При этом стаж вождения составляет 15 лет.

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