В Коми из горящей сауны эвакуировались три человека

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В субботу, 7 августа, в Сосногорске горела сауна, оттуда эвакуировались три человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 18.04. На улице Октябрьской загорелась сауна. Через четыре минуты на место прибыли пожарные. Из задымленных помещений эвакуировались три человека. В 19:30 пожар удалось потушить. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Огонь повредил сауну на площади 35 квадратных метров. На месте происшествия работали 14 человек и четыре единицы техники. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электрооборудования.

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