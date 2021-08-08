За сутки в Сыктывкаре еще 100 человек заразились коронавирусом

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По состоянию на воскресенье, 8 августа, в Сыктывкаре зафиксировали 100 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Коми.

За сутки в Коми выздоровели 118 человек, а за все время – 48 738. За последние сутки в Коми зафиксировали 281 случай заболевания коронавирусом, а за весь период пандемии – 57 409.

– Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 100 случаев, – говорится в сообщении.

Кроме того, в Ухте заболели 54 человека, а в Корткеросском районе – 24. Всем пациентам оказывают необходимую помощь. Всего под медицинским наблюдением остаются 6645 человек. За последние сутки с учета сняли 26 человек. В отношении этих людей подозрения на коронавирус не подтвердились. В Коми зафиксировали три новых случая летального исхода у пациентов с коронавирусом. За все время пандемии скончались 1269 человек.

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Кроме того, еще трое пациентов скончались