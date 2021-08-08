В Коми за 34 миллиона модернизируют центр культуры и досуга

Фото: пресс-служба Министерства культуры Коми

В Прилузском районе продолжается модернизация Межпоселенческого центра культуры и досуга. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры Коми.

Работы проводятся в рамках национального проекта «Культура». Планируется, что они завершатся 20 декабря. В центре культуры и досуга проходят концерты, конкурсы, фестивали и другие мероприятия республиканского и районного уровней. На базе культурного учреждения работают 37 клубных формирований. Там занимаются декоративно-прикладным, музыкальным, хореографическим и театральным искусством.

В настоящее время проводится капитальный ремонт помещений во всем здании. На эти цели выделено в 2021 году выделили 34,2 миллиона рублей из всех уровней бюджета. Там обновят мебель, а также музыкальное и световое оборудование.

На сегодняшний день уже завершены демонтажные работы по отделке поверхностей стен, полов и потолков. В зрительном зале установили подвесной акустический потолок. На данный момент проводится ремонт фасадов: утепление, монтаж подсистемы и панелей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

О коми мастерах расскажут на федеральном канале «Россия – Культура»