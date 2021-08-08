В Коми мотоциклист врезался в сарай и попал в больницу

Фото: управление ГИБДД по Коми

В субботу, 7 августа, под Печорой мотоциклист врезался в сарай и попал в больницу. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в пять утра в деревне Медвежская. Молодой человек 1997 года рождения ехал на мотоцикле «ИЖ Планета – 5» по улице Молодёжной со стороны автодороги Печора – Конецбор в сторону дома №27. Напротив дома №6 водитель не справился с управлением и врезался в сарай. Пострадавший попал в больницу с черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, закрытым переломом ключицы и повреждением шейного отдела позвоночника.

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