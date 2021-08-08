В Усинске второй день ищут пропавшую девушку

Фото: vk.com/club154297025

В Усинске ищут пропавшую Валову Анну Анатольевну 1987 года рождения. Соответствующая информация появилась в сообществе «Хорошие люди Усинска» в социальной сети «ВКонтакте».

Последний раз Валову видели в субботу, 7 августа. Рост пропавшей – 156-168 сантиметров, она худощавого телосложения со светло-русыми длинными волосами и голубыми глазами. Девушка была одета в белую куртку с серыми полосами на рукавах, голубые джинсы или серые спортивные брюки, белые кроссовки.

Жителей дома №39 по улице Воркутинской и дома №28 по улице Молодежной, имеющих видеорегистраторы или уличные камеры, просят позвонить по телефону 8(963) 557-01-54. Туда же просят звонить тех, кому что-либо известно о пропавшей, просят звонить туда же.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми пятый день ищут 59-летнего мужчину с провалами памяти