Подписано постановление о создании заказника «Параськины озёра» в Коми

Параськины озера в Коми. Фото: Первышина Валентина.

В правительстве России подписано постановление о создании природного заказника федерального значения «Параськины озёра», расположенном в Ухтинском районе Коми. Его общая площадь составит более 17 тысяч гектаров,

Решение поможет сохранить ландшафтное и биологическое разнообразие территорий, на которых расположены эти карстовые озёра, а также будет способствовать развитию экологического туризма.

Схема заказника.

Минприроды поручено до 1 декабря 2022 года направить в Росреестр данные об установлении границ заказника, чтобы поставить его на кадастровый учёт.

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