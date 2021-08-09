В Коми вынесли решение по ДТП с 13 пострадавшими

Фото: управление ГИБДД по Коми

Сыктывкарский городской суд вынес решение по факту ДТП, в котором пострадали 13 пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Авария произошла ещё 10 января 2019 года на пятом километре трассы Сыктывкар - Троицко-Печорск. Тогда водитель МАЗа поворачивал налево и не уступил дорогу автобусу ЛиАЗ. В результате машины столкнулись. Пострадали девять взрослых и четверо детей.

Одна из пострадавших пассажирок обратилась в суд с иском в 600 тысяч рублей компенсации морального вреда, так как получила телесные повреждения. В итоге водителя МАЗа привлекли к административной ответственности. МАЗ с прицепом на момент аварии принадлежал СЛДК, а водитель был работником комбината. Что же касается автобуса, то на момент аварии на основании договора аренды его передали во владение индивидуальному предпринимателю. Работником являлся водитель Б.

По мнению специалистов по экспертизе, водитель автобуса, несмотря на преимущество, мог предотвратить столкновение с лесовозом, просто затормозив. Поэтому тоже по факту нарушил ПДД. Суд решил взыскать с СЛДК и ИП в пользу пострадавшей женщины 265 тысяч рублей компенсации морального вреда, а также 12 тысяч рублей судебных расходов. Решение суда не вступило в законную силу.

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