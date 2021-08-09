В Коми адвокат пойдет под суд за мошенничество и подделку документов

Фото: СУ СК по Коми.

В столице Коми будут судить адвоката за мошенничество и подделку документов, сообщает СУ СК по Коми.

До 2020-го года последние семь лет адвокат изготовил и представил в УМВД Сыктывкара более 700 ложных документов: о вознаграждении адвоката по уголовным делам, в которых он фактического участия не принимал, либо по уголовным делам, которые не расследовались.

- Похищены средства федерального бюджета на сумму более 6 млн 800 тысяч рублей, - говорится в сообщении ведомства.

Обвиняемый признал вину в ходе предварительного следствия. Уголовное дело направлено в суд.

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