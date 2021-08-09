В Сыктывкаре двое братьев угнали квадроцикл за 820 тысяч рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сыктывкаре двух двоюродных братьев подозревают в угоне квадроцикла, сумма ущерба составила 820 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратился местный житель 1985 года рождения. Мужчина рассказал, что приехал из командировки и обнаружил, что исчез его квадроцикл. Он припарковал транспортное средство на территории гаражного комплекса по улице Колхозной. Точная дата преступления была неизвестна. Владелец отсутствовал в городе и мог назвать только последний день, когда видел квадроцикл – около недели назад до момента хищения.

Правоохранители выяснили, что квадроцикл перевезли в другой район Коми. Подозреваемыми оказались двое ранее не судимых молодых людей, двоюродных братьев – 21 и 23 лет. Их задержали в Прилузье. Злоумышленники перекрасили квадроцикл в другой цвет, а также сбили номер двигателя. Таким образом они хотели замести следы. При этом уничтожить вин-номер кузова сообщники не успели.

Завести квадроцикл братья не смогли, поэтому заказали «Газель», на которое и перевезли похищенное. Возбуждено уголовное дело, подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

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