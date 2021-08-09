Сыктывкарец заплатит штраф за поход в магазин без медицинской маски

Фото: архив КП.

Сыктывкарец получил штраф за отсутствие маски во время посещения магазина, сообщает Объединенная пресс-служба судов Коми.

Мужчина пришел в магазин за покупками, но так как он был без маски, продавцы отказались его обслуживать. Покупателя это глубоко возмутило, поэтому он обратился в полицию. Видимо, зря.

Проверка камер наблюдения в магазине показала, что мужчина был без средств индивидуальной защиты органов дыхания, говорится в сообщении пресс-службы. На него составили протокол об административном правонарушении.

В итоге суд назначил правонарушителю наказание в виде административного штрафа в размере 2000 рублей. Кстати, мужчина в нарушении так и не раскаялся. Постановление не вступило в законную силу.

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