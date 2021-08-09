В Сыктывкаре до 11 августа перекроют две улицы

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В Сыктывкаре до 11 августа ограничат движение транспорта по улицам Куратова и Пушкина. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, в столице Коми перекроют половину ширины проезжей части по улице Куратова. Ограничения будут действовать в районе домов № 50, № 83, № 117 по улице Первомайской. Кроме того, будет перекрыта половина дороги на улице Пушкина в районе пересечения с улицей Первомайской.

Кроме того, с 11 августа до 13 августа будет ограничено движение транспорта на половине ширины проезжей части по улице Маркова в районе дома № 3/3 и по улице Морозова в районе дома № 169.

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