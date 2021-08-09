Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье9 августа 2021 13:26

Сыктывкар и Ухта дали наибольший прирост заболевших COVID-19 в сутки

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: архив КП.

Фото: архив КП.

Роспотребнадзор по Коми озвучил статистические данные на 9 августа по самым заражённым коронавирусом территориям в регионе.

На сегодняшний день выздоровели 48827 (+89) человек. Выявлено ПЦР-тестированием 57686 (+277) случаев заболевания COVID-19, говорится в сообщении ведомства.

Наибольший прирост дал традиционно Сыктывкар – 104 случая, на втором месте Ухта – 54 заражённых. Им оказывается помощь медиков.

Всего под медицинским наблюдением находятся 6645 человек. Зафиксировано пять случаев летального исхода у пациентов с COVID-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми за сутки 277 человек заразились коронавирусом