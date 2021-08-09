В Коми девушка перевела мошеннику 8600 рублей, пытаясь стать сиделкой

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Жительница Сыктывдинского района 2001 года рождения перевела мошеннику 8600 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, девушка опубликовала на сайте «Авито» объявление об услугах по уходу за престарелыми. С жительницей Коми связался неизвестный. Мужчина рассказал, что его пожилая мать живет одна и нуждается в помощи. Девушка согласилась покупать для пенсионерки продукты. Мужчина должен был заплатить студентке за услуги 14 тысяч рублей.

Незнакомец перевел ей 5 400 рублей, добавив, что остальное переведет вторым траншем. Девушке действительно пришло оповещение о зачислении 8 600 рублей. Однако сообщение прислали не с банковского номера, а с постороннего телефона. Девушка не обратила на это внимания, а проверить баланс она не смогла.

Далее мужчина заявил, что передумал и попросил вернуть деньги. Девушка перевела 14 тысяч рублей, а потом поняла, что отправила свои 8 600 рублей. Жительница Коми обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

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