В Коми фестиваль народной песни «Завалинка-2021» пройдет онлайн

Увы, вживую повеселиться не получится.

В этом году популярный фестиваль исполнителей народной песни «Завалинка-2021», на который традиционно приезжают коллективы со всей России, пройдёт в режиме онлайн.

Как сообщает администрация Сыктыдинского района, в финал конкурса прошли 10 коллективов из регионов России и 7 коллективов из Республики Коми. Онлайн-фестиваль пройдет 22 августа в 10.00 часов в Районном доме культуры с. Выльгорт.

Афишу можно посмотреть тут.

Афиша Завалинка 2021

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